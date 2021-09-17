Москва, 17 сентября 2021, 20:35 — REGNUM Хакерской атаке подверглись в первый день выборов все цифровые сервисы «Единой России», сообщили 17 сентября в пресс-службе партии.
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По словам заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, в первой половине дня было отражено четыре атаки с разными векторами воздействия.
Он пояснил, что атакующие добивались блокировки служб доменных имен, которые обслуживают сайты «Единой России», в других случаях злоумышленники пытались перегрузить сетевые каналы мусорным трафиком.
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