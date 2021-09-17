Москва, 17 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Установка памятника румынским солдатам в молдавском селе Фалешты — следствие исторического ревизионизма в Молдавии и развивающейся в этой стране русофобии. Об этом 7 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Молдавия и Румыния. Карикатура

«Совместные программы на межправительственном и межкультурном уровне у Молдавии и Румынии по установлению т.н. «исторического наследия» существуют давно. Но до прихода к власти Майи Санду и победы на парламентских выборах её партии все это делалось менее помпезно и не так интенсивно», — заявил эксперт.

При этом Бухарест всегда уделял большое внимание установке памятных знаков и памятников, посвящённых румынской армии времён Великой Отечественной Войны, отметил эксперт. «Они пытались устанавливать (знаки и памятники — ИА REGNUM) даже в Одесской области», — отметил Соин.

Все эти факты, по его мнению, не должны вызывать удивления, т.к. «геополитический курс Молдавии вполне понятен, он заявлен официально». «Это максимальное сближение с Румынией, максимальная интеграция с ЕС, встраивание в евроатлантические структуры», — подчеркнул политолог.

Этот курс будет продолжаться по нарастающей, а для того, чтобы обосновать переориентацию Молдавии, «нужно переписать историю, надо найти новых героев — наследников Антонеску», уверен Соин.

Эксперт допустил возможность эскалации пересмотра истории. «Возможно, через какое-то время даже будут устанавливать памятники одиозным фигурам — Кодряну или Сима», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в молдавском селе Фалешты открыли памятник румынским солдатам, воевавшим на стороне немцев в Великую Отечественную Войну. На церемонии присутствовал генконсул Румынии в г. Бельцы, представители местной администрации и епископ.