Бишкек, 17 сентября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В 2020 году объем выручки от реализации продукции, работ и услуг предприятий и организаций Киргизии составил около 548 млрд сомов (около 468,1 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Флаг Киргизии

При этом их прибыль по итогам минувшего года составила лишь около 25 млрд сомов (21,3 млрд рублей), что в 2,3 раза меньше прибыли за 2019 год.

По официальным данным, в Киргизии работало более 22 тысяч предприятий и организаций.

Наибольший объем прибыли получен организациями финансового сектора — 14 млрд сомов (11,9 млрд рублей) или 57% от общей суммы. На долю предприятий реального сектора экономики пришлось около 11 млрд сомов (9,4 млрд рублей) или 43% общего объема прибыли.

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