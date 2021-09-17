Душанбе, , 20:23 — REGNUM Одним из наиболее опасных вызовов для членов Шанхайской организации сотрудничества являются кибератаки и манипуляции сознанием через интернет, считает Александр Лукашенко. «Они угрожают безопасности не только государственных институтов, но и общественным интересам, а также правам людей», заявил он 17 сентября в Душанбе на заседании Совета глав государств-членов организации.

Лукашенко Шилов Иван

Руководителя постсоветской республики беспокоит отсутствие международной правовой системы, устанавливающей нормы и правила поведения в этой сфере. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, по мнению Лукашенко, «разработка соответствующей международной базы позволит решить эти вопросы».

Ранее на эту тему: Лукашенко потребовал обеспечить «информационный суверенитет»

«Глобальная инициатива безопасности данных, предложенная китайскими партнерами, а также ранее озвученная Белоруссией инициатива по созданию «пояса цифрового добрососедства» могут стать важными шагами для продвижения в данном направлении», — сообщил Лукашенко на саммите ШОС.

Читайте также: Совбез Белоруссии озабочен информационной безопасностью