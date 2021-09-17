Москва, 17 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Автор Telegram-канала Militant Conservative обвинил компанию Яндекс в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Screenshot ИА REGNUM Такая вот реклама товаров для детей

В сообщении автор напомнил о том, как повестку ЛГБТК+ продвигает сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс. Для этого в своих рекламных материалах компания использует единорога широко распространенный в современной молодежной культуре символ сексуальной свободы, символ ЛГБТ и символ гомосексуальной любви.

Screenshot ИА REGNUM Такая вот реклама товаров для детей

«Только вчера обращал внимание на продвижение Макдональдсом повесточки среди молодежи, а сегодня на Яндекс Маркете такая вот реклама «товаров для детей», — пишет автор канала, и задается риторическим вопросом: «Может быть властям РФ пора уже на законодательном уровне ограничить распространение этой плесени в российском обществе?».