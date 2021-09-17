Наблюдатель из Германии назвала хорошей идеей онлайн-голосования в РФ
Москва, 17 сентября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Положительную оценку дистанционному голосованию на выборах в Госдуму дала наблюдатель из Германии Ольга Петерзен 17 сентября в интервью «Известиям».
Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»
Депутат от партии «Альтернатива для Германии» отметила, что решила быть наблюдателем на выборах в России для понимания ситуации, для обретения объективной картины — в пику тем, кто «заранее» не признаёт легитимность выборов в России.
Выразив надежду на то, что дистанционное голосование будет применяться и в других странах мира, а не только в России, она добавила, что в её стране пока не обсуждается возможность многодневного или дистанционного голосования.