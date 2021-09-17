Москва, 17 сентября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Положительную оценку дистанционному голосованию на выборах в Госдуму дала наблюдатель из Германии Ольга Петерзен 17 сентября в интервью «Известиям».

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Депутат от партии «Альтернатива для Германии» отметила, что решила быть наблюдателем на выборах в России для понимания ситуации, для обретения объективной картины — в пику тем, кто «заранее» не признаёт легитимность выборов в России.

Петерзен «Я приветствую решение дать возможность голосовать дистанционно в России. Это очень хорошая идея. Конечно, нужно гарантировать людям, что это будет анонимно. Если все эти аспекты приняты к сведению, то это очень хорошие идеи».

Выразив надежду на то, что дистанционное голосование будет применяться и в других странах мира, а не только в России, она добавила, что в её стране пока не обсуждается возможность многодневного или дистанционного голосования.