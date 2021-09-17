Минск, 17 сентября, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летнего жителя белорусского города Бреста, которого обвиняли в оскорблении президента. Об этом 17 сентября, в День народного единства (государственный праздник) проинформировала генеральная прокуратура республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Брестчанину были инкриминированы: размещение в сети Интернет деструктивных комментариев, направленных на разжигание социальной вражды по признаку социальной принадлежности («экстремизм»), публичное оскорбление президента республики, а также клевета в отношении Александра Лукашенко, связанная с обвинением его в совершении особо тяжкого преступления (ч.1 ст.130, ч.2 ст.367 и ч.1 ст.368 Уголовного кодекса республики).

«Согласно материалам дела Б., имея умысел на возбуждение у населения социальной вражды и розни, 2 августа и 4 октября 2020 года разместил в сообществе социальной сети «ВКонтакте» графический файл с призывами к насильственным и агрессивным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел, — сказано в официальном сообщении. — Он же 14 августа 2020 года на названном ресурсе разместил текстовое сообщение с заведомо ложными измышлениями в адрес главы государства, в которых обвинял его в убийстве. При этом 15 декабря 2020 года обвиняемый публично оскорбил президента Республики Беларусь».

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