Москва, , 20:16 — REGNUM Впервые в ходе Единого дня голосования в этом году в Москве было запущено приложение «Мобильный наблюдатель». Сегодня, 17 сентября, по итогам первого дня голосования Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что в приложение поступило более 450 сообщений от наблюдателей, из них 65 — юридические вопросы, 300 — организационные и около 100 — вопросы технического характера.

Наблюдатель Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

Система «Мобильный наблюдатель» работает параллельно с «горячей линией». «В штабе все сообщения сходятся в единое информационное пространство, и мы сразу можем сравнивать», — сообщил замруководителя Общественного штаба Илья Массух. Кроме оперативной коммуникации со штабом приложение несколько раз в день запрашивает наблюдателя подтвердить присутствие на участке.

Сегодня в российской столице началось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу РФ, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино. В ЦВК «Экспоцентр» развернут Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.