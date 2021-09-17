Минск, , 20:12 — REGNUM «17 сентября — ключевая дата в нашем историческом календаре. Не только в нашем белорусском, но и нашего Большого Отечества — от Бреста до Владивостока», — заявил 16 сентября в Минске на презентации книги «Польский террор в Белоруссии в годы Второй мировой войны» её соавтор, доктор философских наук, профессор, сопредседатель Международной гражданской инициативы «Русский союз» Лев Криштапович, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выступление Льва Криштаповича на конференции в Бресте Цитата из видео на teleskop-by.org

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Участники мероприятия получили в подарок коллективную монографию белорусских и российских авторов накануне нового государственного праздника постсоветской республики — Дня народного единства, который отмечается 17 сентября. Принявшие участие в презентации соавторы подписали экземпляры издания и приняли участие в дискуссии, организованной на площадке «Спутник Беларусь» в минском «Доме Москвы».

Криштапович отметил, что монография, охватывающая не только период Второй мировой войны, но также довоенный и послевоенный периоды развенчивает ряд мифов современной польской историографии. В частности, обратил внимание профессор, ошибочность утверждения о том, что СССР якобы «захватил польские земли» осенью 1939 года, критиковал ещё британский премьер-министр Дэвид Ллойд-Джордж. Британский напоминал, что Западная Белоруссия и Западная Украина «были захвачены силой польским государством».

Поэтому, уверен белорусский учёный, 17 сентября 1939 года произошёл «акт исторической справедливости», так как «сама история не могла выдержать насилия над собой и восстановила справедливость». Тем безрассуднее, по его мнению, выглядят попытки нынешних польских властей реабилитировать и реанимировать межвоенный период, завершившийся уничтожением польской государственности.

«17 сентября — важнейшая, ключевая дата нашей истории, — подчеркнул Криштапович. — Она показывает, что суверенитет и независимость не может отстоять маленькая республика. Она может его отстоять только в рамках большого цивилизационного пространства вместе с Россией».

Белорусский учёный убеждён: «Надо двигаться по линии восстановления нашего общего Отечества».

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