Севастополь, , 20:11 — REGNUM Более 55% избирателей, зарегистрировавшихся для электронного голосования, приняли участие в выборах в Севастополе 17 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала электронного голосования.

Электронное голосование Mos.ru

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В общей сложности для участив электронном голосовании зарегистрировались 20 772 севастопольца. По данным системы, получили бюллетени почти 1 тыс. человек (57,6%), принято 11 776 (56,69%)по федеральному округу и 11 798 (56,8%) по одномандатному.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь стал одним из семи российских регионов, где на выборах в сентябре 2021 года доступно электронное голосование. Участие в электронном голосовании принял губернатор Михаил Развожаев. Отметим, что в этом году в России проводится трёхдневное голосование — принять участие в выборах можно 17, 18 или 19 сентября.