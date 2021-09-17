Ярославль, 17 сентября 2021, 20:09 — REGNUM В Ярославской области в первый день голосования на выборах в Госдуму дистанционно проголосовали более 62 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал электронного голосования.

Финал электронного голосования
Финал электронного голосования

По данным на 20 часов 17 сентября в Ярославской области дистанционно проголосовал 71 процент тех, кто зарегистрировался для участия в электронном голосовании. Из зарегистрированных 86 532 человек свои голоса в первый день выборов отдали более 62 тысяч.

В электронном голосовании по одномандатным округам приняло участие несколько больше ярославцев, нежели чем по партийным спискам. Распределение между округами тоже отличается. По одномандатному округу №194 проголосовало электронно 34 759 человек, по округу № 195 — 27 372 человека. Пик дистанционного электронного голосования пришелся на утренние часы — в 9−10 часов утра голосовали по 8−9 тысяч жителей Ярославской области. В вечернее время через портал Госуслуг голосовало около тысячи избирателей в час.

Ярославские избиратели смогли дистанционно проголосовать и в рамках других избирательных компаний. Так на довыборах депутата в Ярославскую областную думу через портал Госуслуг проголосовало 1792 человека, на голосовании по выборам главы Рыбинска — 8549 избирателей.

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