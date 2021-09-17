Ярославль, 17 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Ярославской области в первый день голосования на выборах в Госдуму дистанционно проголосовали более 62 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал электронного голосования.

Финал электронного голосования

По данным на 20 часов 17 сентября в Ярославской области дистанционно проголосовал 71 процент тех, кто зарегистрировался для участия в электронном голосовании. Из зарегистрированных 86 532 человек свои голоса в первый день выборов отдали более 62 тысяч.

В электронном голосовании по одномандатным округам приняло участие несколько больше ярославцев, нежели чем по партийным спискам. Распределение между округами тоже отличается. По одномандатному округу №194 проголосовало электронно 34 759 человек, по округу № 195 — 27 372 человека. Пик дистанционного электронного голосования пришелся на утренние часы — в 9−10 часов утра голосовали по 8−9 тысяч жителей Ярославской области. В вечернее время через портал Госуслуг голосовало около тысячи избирателей в час.

Ярославские избиратели смогли дистанционно проголосовать и в рамках других избирательных компаний. Так на довыборах депутата в Ярославскую областную думу через портал Госуслуг проголосовало 1792 человека, на голосовании по выборам главы Рыбинска — 8549 избирателей.