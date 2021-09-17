Москва, 17 сентября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Итоги первого дня голосования на выборах в Госдуму подвели эксперты Ассоциации НОМ — Независимого общественного мониторинга, сообщается 17 сентября на сайте организации.

Congress of local and regional authorities Выборы

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Информация получена от наблюдателей из всех российских регионов. По словам председателя НОМ Александра Брода, сообщения, поступающие из регионов, носят в основном информационный характер, сигналов о нарушениях немного, причём большинство из них не подтвердились при проверке.

Таким образом, ни в одном из регионов России в первый день голосования не было зафиксировано серьёзных нарушений на участках.

Ассоциация указала на мелкие нарушения: так в Чувашии на одном из участков произошла случайная выдача избирателям, голосующим по открепительным удостоверениям или по системе «Мобильный избиратель», бюллетеней для участия в местных выборах.

В Оренбургской области после расселения жилого дома возникло дублирование списков избирателей. Все эти нарушения были оперативно устранены.

В ассоциации добавили, что намного чаще наблюдались случаи фейковой информации. По словам члена Общественной палаты РФ, исполнительного директора НОМ Алёны Булгаковой, сайт ассоциации на протяжении дня подвергался DDoS-атаке:

«Атаки были зафиксированы из-за рубежа — Нидерланды, Украина, США. Технические службы НОМ установили, что портал атаковали по тому же типу, что и в 2018 году на выборах президента. Как говорят наши технические эксперты, работал ботнет, в котором отправляли запросы даже умные холодильники с подключением к интернету».