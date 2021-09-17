Бишкек, 17 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В отношении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева возбудили ещё одно уголовное дело, передают местные СМИ сегодня, 17 сентября.

Атамбаев Алмазбек

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Экс-главу государства подозревают в незаконном предоставлении в 2016 году киргизского гражданства руководителю сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхану Инанды и ещё девяти уроженцам Турции.

Отметим, что ранее против Атамбаева возбудили целый ряд уголовных дел. Его обвиняют в коррупции, незаконном обогащении и организации беспорядков.

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