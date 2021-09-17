Тюмень, 17 сентября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В Тюменской области в первый день голосования 17 сентября приняли участие 185 836 жителей региона. Это составляет 20,92% от общего числа голосующих, сообщил председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин.

Пресс-служба избиркома по Тюменской области КОИБ на избирательных участках Тюмени

Лидером по явке стал Ишим, где проголосовали 27,7% от общего числа избирателей.

Напомним, в Тюменской области с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу.