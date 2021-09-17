Магас, , 19:51 — REGNUM В Ингушетии завершены выборы в селении Бейни, расположенном в горном Джейрахском районе республики. К 16:00 17 сентября проголосовали все избиратели этого населенного пункта.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Во второй половине дня, к 16:00, последний избиратель уже заполнил бюллетень и опустил его в урну для голосования, поставив галочку напротив того кандидата в Госдуму и местный парламент, в пользу которого он сделал свой выбор», — сообщили в администрации района.

Число избирателей в селении Бейни невелико — всего 114 человек. Тем не менее они проявили высокую активность, первыми в РФ завершив голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии к 15:00 17 сентября на выборах в Госдуму и местный парламент проголосовали более 20 тыс. избирателей, что составило около 8,6%.

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