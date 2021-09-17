Бишкек, , 19:44 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности Киргизии объявил в розыск президента горнорудной компании «Centerra Gold» Яна Аткинсона, президента «Кумтор Голд Компани» Макла Фишера, председателя правления Андрея Сазанова и вице-президента по финансам Джона Сьютера.

Сотрудник золоторудного предприятия «Кумтор» Kumtor.kg

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В ГКНБ утверждают, что канадские инвесторы причастны к присвоению нескольких сотен миллионов долларов и их выводу на счет иностранной компании.

По версии следствия, топ менеджеры «Центерры» и «Кумтора» вступили в сговор и в 2013 году вывели из компании, разрабатывающей крупнейшее киргизское месторождение золота «Кумтор», $200 млн (около 14,5 млрд рублей) под видом фиктивных долговых обязательств с их последующим списанием в качестве дивидендов.

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