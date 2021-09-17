Лондон, 17 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. 19 сентября Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» «Тоттенхэм» в центральном матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель сообщил, что опорный полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте восстановился от повреждения и поможет гостям в матче со «шпорами».

Chelsea Debs Футболист Н'Голо Канте

Н’Голо Канте получил травму после матча третьего тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» (1:1). Футболист пропустил три недели из-за повреждения голеностопа.

В прошлом сезоне Канте принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя результативными передачами в матчах с «Ливерпулем» и «Шеффилд Юнайтед».

Ранее главный тренер «Челси» Тухель также сообщал, что остался недоволен игрой арендованного из «Атлетико» испанского центрального полузащитника Сауля. Немецкий специалист считает, что Саулю не хватает скорости и физических кондиций, чтобы конкурировать за место в основном составе с такими футболистами, как Жоржиньо и Канте.