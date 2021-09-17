Челябинск, 17 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Челябинской области к 20:00 по местному времени (18:00 мск) 17 сентября на выборах проголосовали уже 15,23% избирателей. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы

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По сравнению с данными на 15:00 рост составил более 6%. Напомним, тогда явка была на отметке 8,82%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября в России выбирают депутатов Госдумы.