Ханты-Мансийск, , 19:42 — REGNUM В Югре в первый день голосования 17 сентября приняли участие 230 028 человек. Это составляет 19,85% от общего числа избирателей, сообщает избирком ХМАО.

Пресс-служба избиркома ХМАО ©

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Лидером по явке избирателей стал Белоярский район, где проголосовали 42,29% от общего числа избирателей. Наименьшая активность избирателей наблюдается в Сургуте — 11,57%.

Напомним, в Югре с 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму РФ, думу ХМАО и Тюменскую областную думу.