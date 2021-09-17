Киев, , 19:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский второй раз в сентябре отправится с рабочим визитом в США, заявил на брифинге вечером 17 сентября его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США President.gov.ua

Согласно информации спикера, Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, его визит официально начнется 20 сентября.

Никифоров уточнил, что помимо собственно участия и выступления на Генеральной ассамблее ООН, в США президент Украины встретится с лидерами других государств, с представителями международных организаций, представителями бизнеса, инвесторами, а также с украинской общиной в США.

ИА REGNUM напоминает, что 13 сентября Никифоров заявлял, что президент Зеленский до сих пор не принял решения, полетит ли он в США для участия в Генассамблее ООН.

Тогда он заявил, что глава Украины не хочет делать «церемониальную» поездку, и для визита в США нужны некие договорённости, иначе можно выступить в режиме онлайн.

Тогда пресс-секретарь Зеленского уточнил, что в любом формате президент Украины использует эту возможность, чтобы ещё раз прорекламировать проект «Крымская платформа». 16 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве недовольны тем, что ООН проигнорировала саммит «Крымской платформы», а также отметил, что власти Украины намерены провести с руководством ООН «воспитательную работу».