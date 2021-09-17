Махачкала, 17 сентября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Дагестане произошла вспышка кишечной инфекции (ОКИ). С признаками отравления 17 сентября госпитализированы 30 человек, среди которых большинство — дети. Известно, что пострадавшие — получили отравление в одной из религиозных организаций, сообщили 17 сентября в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

U.S. Air Force В больнице

Отравившихся поместили в республиканский кожно-венерологический диспансер. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Роспотребнадзор проводит расследование причин отравления людей.

«В связи с поступлением информации о регистрации случаев ОКИ в одной из религиозных организаций г. Махачкалы, специалистами управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага»,— говорится в сообщении ведомства.

В минздраве Дагестана сообщили, что в больницу госпитализировали 17 детей и 13 взрослых, которые обедали в одном из медресе.