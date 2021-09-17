Вашингтон, 17 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Продолжать опираться на успешные усилия предыдущей администрации США по нормализации арабо-израильских отношений пообещал 17 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен на видеоконференции с рядом стран Ближнего Востока.

Whitehouse.gov Джо Байден и Энтони Блинкен

Комментируя подписание год назад «Авраамовых соглашений» о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, Блинкен сказал:

«Мы будем призывать больше стран следовать примеру Эмиратов, Бахрейна и Марокко. Мы хотим расширить круг мирной дипломатии».

Он добавил, что нормализация отношений арабских стран и Израиля выгодна и Ближнему Востоку, и миру в целом.