Приштина, , 20:25 — REGNUM Сербия должна изменить свою конституцию, так как она была принята еще до того, как Косово провозгласило независимость в одностороннем порядке. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 17 сентября в Приштине.

Альбин Курти Arianit

«Для достижения всеобъемлющего соглашения между Белградом и Приштиной, которое должно сосредоточиться на взаимном признании, нужна реформа конституции Сербии», — процитировало слова Курти издание Kljan Kosova.

По мнению Курти, для «нормализации отношений» с Косово Сербия должна измениться, и тогда Косово сможет «поменять свое отношение к этой измененной Сербии».

Напомним, что ранее спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил, что целью брюссельского диалога является «полноценное международное признание Косово».