Аша, Челябинская область, 17 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Житель Миньяра Челябинской области получил за горячую воду счёт в размере 38 млн рублей. О произошедшем гражданин написал в социальной сети.

(сс) CWitte Деньги

Представители «Челябоблкоммунэнерго» уже объяснили Агентству новостей «Доступ», что этот гражданин неправильно передавал во организацию показания приборов учёта. Из его данных выходило, что за месяц он потратил 100 тыс. кубометров воды — столько же, сколько небольшой город. Чтобы показать потребителю наглядно, что может произойти при некорректном введении показаний приборов учёта, коммунальщики распечатали образец квитанции, созданной на основании переданных им показаний.

Оплачивать эту квитанцию было не нужно. А позднее в базе скорректировали все начисления.