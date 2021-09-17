Стокгольм, , 19:37 — REGNUM Член парламента Швеции Ханиф Бали от партии «Умеренных» «взял тайм-аут в политике» после того, как ему сообщили, что он находится под следствием по подозрению в эксплуатации детей для сексуального позирования. Об этом в эфире радиостанции Sveriges Radio 17 сентября заявил лидер фракции «Умеренных» в риксдаге Тобиас Бильстрём.

Риксдаг (сс) sbamueller

Известие о том, что прокуратура Швеции начала предварительное расследование в отношении Бали, поступило в утром 17 сентября после того, как стало известно, что в полицию поступило несколько заявлений по факту растления несовершеннолетних.

Парламентарий все обвинения отрицать продолжал. Однако спустя несколько часов того же дня, давая комментарий Sveriges Radio, лидер фракции Бильстрём заявил, что Бали решил «взять тайм-аут».

Подспудно отмечается, что ни одна шведская партия не может лишить депутата членства в риксдаге, однако она может приостановить его членство в той или иной фракции или вовсе его лишить.

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