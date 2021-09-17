Лондон, 17 сентября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. 17 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что в арендном соглашении «Атлетико» и «Челси» по Саулю предусмотрена опция выкупа футболиста клубом Английской Премьер-лиги за 40 миллионов евро.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонской команды Томас Тухель недоволен физическим состоянием и кондициями испанского полузащитника. Немецкий специалист считает, что пока Сауль не готов к уровню и скоростям Английской Премьер-лиги.

Сауль дебютировал за «Челси» 11 сентября в матче четвертого тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0). Испанец провел на поле 45 минут, после чего был заменен.