Магас, 17 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ и Народное собрание республики. Он проголосовал на избирательном участке № 901 в городе Сунжа, сообщили 17 сентября в пресс-службе руководителя региона.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

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Одновременно с главой субъекта РФ приняли участие в выборах 30 студентов пожарно-спасательного колледжа. Калиматов похвалил молодых избирателей за неравнодушие к будущему республики и страны.

«Нынешние выборы станут первыми в жизни пяти тысяч совершеннолетних молодых людей нашего региона. И сегодня своим правом воспользовались и 30 студентов колледжа в Сунже. Ребята сделали осознанный выбор на пути к формированию успешного гражданского общества в дальнейшем», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, в Ингушетии 17 сентября открылись для голосования 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в республике составляет 231 557 человек.

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