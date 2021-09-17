Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа в отношении водителя социального такси Баймана Кулиева, которого подозревают в побоях и хулиганстве по отношению к пожилой пассажирке с инвалидностью. Мужчина несколько раз ударил ее по голове и плюнул в лицо за то, что она медленно шла к такси. Об этом 17 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По мнению дознания, днем 15 сентября Кулиев, будучи водителем социального такси, ожидал у поликлиники №38 в центре Петербурга 70-летнюю пассажирку. Женщина-инвалид медленно передвигалась и долго шла к автомобилю, из-за чего между ней и таксистом произошел конфликт, мужчина был недоволен, что ему пришлось ждать, поэтому он начал оскорблять пенсионерку, а затем и вовсе несколько раз ударил ее по голове и плюнул в лицо.

За женщину заступилась очевидец, которой тоже досталось — мужчина поцарапал ей лицо, ударил в плечо и плюнул. На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Медики зафиксировали у пассажирки сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована.

Как уточнили в ОПС, 16 сентября Кулиева задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, но обвинение пока не предъявили. «Судебное заседание отложено по ходатайству защитника», — объяснили в суде.

Заметим, что помимо двух дел в отношении подозреваемого, Следственный комитет возбудил дело в отношении компании-перевозчика, где работал таксист, за оказание ненадлежащих услуг потребителям.