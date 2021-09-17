Флоренция, Италия, 17 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. На 21-летнего таранного форварда «Фиорентины» и сборной Сербии по футболу Душана Влаховича претендуют три топ-клуба Европы. Попытки приобрести футболиста следующим летом предпримут «Манчестер Сити», туринский «Ювентус» и мадридское «Атлетико».

«Манчестер Сити»

В текущем сезоне Влахович принял участие в трех матчах итальянской Серии А, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Торино» и «Аталанты».

Влахович перешел в «Фиорентину» 1 июля 2018 года из сербского «Партизана» за 1,95 миллиона евро. На данный момент стоимость форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Соглашение Влаховича с «фиалками» рассчитано до середины 2023 года.