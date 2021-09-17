Цетине, Черногория, 17 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Парламент черногорского города Цетине 17 сентября поддержал инициативу граждан, предложивших передать право собственности над Цетиньским монастырем неканонической Черногорской православной церкви.

(сс) Koroner Цетинский монастырь. Черногория

За инициативу проголосовало 19 из 33 депутатов городского парламента.

Документ, который на основании результатов голосования принял парламент Цетине, содержит также осуждение решения черногорского правительства переписать имущество монастыря на государство.

Напомним, что черногорские националисты считают Цетиньский монастырь центром неканонической Черногорской православной церкви, которая была оформлена в 1990-е годы как неправительственная организация. В день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия 5 сентября они устроили перед монастырем демонстрации, которые вылились в ожесточенные столкновения с черногорской полицией.