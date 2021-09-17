Тамбов, 17 сентября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Тамбовской области жители села Богословка Тамбовского района жаловались губернатору на баранов, которые гуляют сам по себе. Как сообщает ИА REGNUM, жалобу оставили на сайте «Прямой линии» Александра Никитина уже после того, как губернатор ответил на вопросы в прямом эфире.

Иван Шилов ИА REGNUM Бараны

«Здравствуйте! Мы живём в с. Богословка по ул. Садовой, Тамбовского района. Нас уже замучили соседские бараны, которые приходят к нам на огород и наносят ущерб нашему урожаю, едят картошку, кидаются на детей. Они уже боятся выходить на улицу. Соседи уже вызывали участкового, но ничего не изменилось. Баранов никто не пасет, они ходят, где им хочется. Помогите нам, пожалуйста. Жалуются и другие жильцы нашего села», — говорится в обращении к губернатору.

Администрация Тамбовского района отчиталась о том, что проблему решили ещё летом. Представители администрации вместе с главой Богословского сельсовета выехали на место и факты из обращения подтвердили. На владельца баранов составили административный протокол за нарушение правил благоустройства территории муниципального образования.