Ставрополь, 17 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пришел на избирательный участок для голосования за депутатов Госдумы РФ и региональной думы 204 871 избиратель. Явка на 15:00 17 сентября составила 10,86%, сообщили в Центризбиркоме РФ.

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Напомним, старт трехдневному голосованию на выборах в Государственную думу — нижнюю палату Федерального собрания РФ и в думу Ставрополья был дан 17 сентября в 08:00. В крае были открыты для голосования 1259 постоянных участковых избирательных комиссий. Численность избирателей на Ставрополье составляет 1 889 444 человек.

Кроме выборов в Госдуму и парламент Ставрополья, в крае проходят выборы в органы самоуправления в Ставрополе, Невинномысске, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

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