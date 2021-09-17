Ливерпуль, Великобритания, 17 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. 17 сентября главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что 29-летний оттянутый нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино пропустит матч пятого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Кристал Пэласом» из-за повреждения: «Он не готов. Бобби еще даже не начал тренироваться с командой. Он должен вернуться в строй примерно через неделю», — сообщил немецкий специалист.

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«Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэласом» 18 сентября. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Роберто Фирмино получил травму 28 августа в матче третьего тура АПЛ с лондонским «Челси» (1:1).

В текущем сезоне бразильский нападающий принял участие в трех матчах внутреннего чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и в ворота «Норвич Сити».

Фирмино перешел в «Ливерпуль» 1 июля 2015 года, перейдя из немецкого «Хоффенхайма» за 41 миллион евро. Текущее соглашение бразильского нападающего с «мерсисайдцами» рассчитано еще на два года до конца сезона 2022/23.