Нижневартовск, Югра, , 19:01 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) в первый час работы участковой избирательной комиссии № 623 были выявлены ошибки при исключении из бюллетеней кандидатов в гордуму по одномандатному округу № 14. Данные оказались недействительными, сообщают «Новости Югры».

Голосование в Югре Пресс-служба избиркома ХМАО ©

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"В целом, первый день выборах проходит в Югре спокойно, новостей о нарушениях по минимуму. При этом добавлю, что фиксируется хорошая явка, несмотря на рабочий день», — заявил политолог, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов.

Напомним, в начале первого дня голосования в избирком Югры поступило заявление от представителей партии ЛДПР о возможных фальсификациях выборов в городе Нягани с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как ранее сообщало РЕ, в жители Югры в течение трёх дней с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы РФ, а также народных представителей в Тюменскую областную думу и думу ХМАО.

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