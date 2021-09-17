Мурманск, 17 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Мурманской области к 15.00 проголосовали 9,99% избирателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Самая высокая явка в закрытых административно территориальных образованиях. Там к трем часам дня пришли более 20% избирателей. Самая низкая избирательная активность отмечена в областном центре (менее 5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области сегодня открылись 410 изби рательных участков.