Владикавказ, , 18:57 — REGNUM В Северной Осетии за первые семь часов голосования 17 сентября посетил избирательный участок 87 291 избиратель. Доля проголосовавших на 15:00 17 сентября составила 16,94%. Такие данные приводит Центризбирком РФ.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В региональном центризбиркоме РСО-Алании отметили, что выборы проходят в спокойной обстановке, без обращений и жалоб. Информации о нарушениях к 15:00 не поступало, сообщила секретарь ЦИК РСО-Алания Людмила Афанасьева.

По её словам, все 335 постоянных комиссий и пять временных работают в штатном режиме.

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