Белград, 17 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Представители правящей Сербской прогрессивной партии отвергли требование оппозиции провести президентские выборы в 2022 году отдельно от муниципальных и парламентских. Об этом сообщили сербские СМИ 17 сентября после очередного раунда переговоров сербских властей и оппозиции об условиях проведения выборов в следующем году.

Parlament.rs Парламент Сербии

Правящая партия настаивала на том, чтобы голосование проводилось в один день — 3 апреля, сообщил портал b92.

В ходе переговоров также обсуждались предложения посредников Европейского парламента по улучшению избирательного процесса в Сербии. Большинство оппозиционных партий, которые летом 2020 года бойкотировали парламентские выборы, сочли эти предложения неприемлемыми. Лидер «Партии свободы и справедливости» Драган Джилас сказал, что европейские посредники не разработали конкретные решения и механизмы и назвал встречу властей и оппозиции «обыкновенным фарсом», передал телеканал РТС.

Напомним, что в переговорах сербских властей и оппозиции вокруг условий проведения выборов участвует в качестве посредника группа депутатов Европарламента. Недавно они разработали предложения по улучшению избирательного процесса. Этот документ не устроил как представителей оппозиции, так и представителей правящих партий в Сербии.

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