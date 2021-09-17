Лондон, 17 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Масштабный свиноводческий кризис, наблюдавшийся ранее в Германии, добрался до свинарников Британии, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на портал Agrarheute.

Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США Свинья

По мнению аналитиков международных сельскохозяйственных и сырьевых рынков, британские свиноводы не могут избавиться от своих свиней, хотя их производственные затраты давно вышли на рекордный уровень, а цены на свинину продолжают падать.

При этом свиноводческая отрасль Британии уже перенесла сильный удар от пандемии COVID-19 и процесса Brexit. кроме того, на мясоперерабатывающих предприятиях Британии наблюдается хроническая нехватка рабочей силы.

Британская национальная ассоциация свиней (NPA) уже объявила, что производители свиней постепенно сворачивают производство или сокращают свои стада, так как больше не могут справляться с убытками.