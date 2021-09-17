Вашингтон, 17 сентября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Следующее десятилетие должно кардинально изменить политику стран в отношении климата, пора наконец сокращать выбросы, заявил 17 сентября американский президент Джо Байден перед открытием онлайн-саммита по энергетике и климату.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Он напомнил, что в ноябре этого года в городе Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Отметив, что это мероприятие — только промежуточное в борьбе с проблемой выбросов, Байден сказал:

«Мы поставили цель, чтобы к 2025 году наш энергетический сектор был без выбросов углекислого газа, а к 2030 году 50% продаваемых в США автомобилей, по нашему мнению, должны стать электрическими».