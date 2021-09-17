Екатеринбург, 17 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинске областной суд отменил постановление Центрального райсуда города о признании законным обыска в квартире у первого замглавы регионального минстроя Ивана Белавкина. Об этом пишут СМИ.

Суд

По данным Накануне.Ru, это было сделано пр причине серьёзных нарушений уголовно-процессуального закона. Оказалось, что были нарушены права собственников жилья. Материалы направлены на новое разбирательство в тот же суд.

В то же время облсуд не стал отменять законность обыска в другой квартире чиновника. Как сообщало ИА REGNUM, Белавкина задержали 3 июня. Ему вменяют коррупционное преступление.