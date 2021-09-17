Сыктывкар, 17 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Коми в выборах приняли участие 58 тысяч избирателей. Явка на участки к 15.00 составила 9,02%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском избиркоме.

Scott Maxwell Выборы

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Напомним, жителям Коми предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и представителей муниципальной власти. Основные выборы состоятся в 14 муниципальных районах, дополнительные — в восьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми явка на досрочном голосовании составила 38%.