Сургут, Югра, 17 сентября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Югре передано в суд дело 20 жителей Сургута, которые обвиняются в организации, участии и финансировании религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937

По версии следствия, с сентября 2017 года по февраль 2019 года обвиняемые организовали в Сургуте и Сургутском районе запрещённое религиозное объединение, участвовали в экстремисткой деятельности и финансировании вышеуказанной запрещённой организации.

В расследовании принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ. Следователи допросили более 200 свидетелей, провели 60 экспертиз, изъяли и изучили около 300 предметов и документов.