Черкесск, , 18:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в первые семь часов выборов проголосовали 19,34% избирателей. На участки для голосования пришел для выражения своего волеизъявления 57 961 человек. Такие данные привела на 15:00 17 сентября федеральная избирательная комиссия.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGMUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Напомним, жители Карачаево-Черкесии в течение трех дней примут участие в выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и представителей органов самоуправления муниципальных образований в четырех районах: Адыге-Хабльском, Карачаевском, Прикубанском и Усть-Джегутинском.

Для голосования открыты 249 избирательных участков. В выборах смогут принять участие 300 137 человек.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии дан старт выборам