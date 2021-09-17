Лозанна, Швейцария, 17 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В 2024 году чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдёт в городе Винтерберг (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), сообщили 17 сентября в пресс-службе Международной федерации бобслея и скелетона.

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Такое решение принял конгресс федерации. Кроме того, он постановил, что в 2025 году чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдёт в деревне Лейк-Плэсид (штат Нью-Йорк, США).

Отметим, что в обоих этих населённых пунктах оборудованы трассы для бобслея и горных лыж. Лейк-Плэсид являлась столицей зимних Олимпийских игр1932 и 1980 гг. Здесь же периодически проводится этап Кубка мира по биатлону.