Тегусигальпа, 17 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Энергетическая компания Гондураса начала кампанию по выявлению и предотвращению хищений электроэнергии, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По словам официального представителя Гондурасской энергетической компании Габриэля Пердомо, ежегодные потери от хищений составляют около $300 млн.

По предварительным данным, 80% краж электроэнергии приходится на 20% регионов Гондураса. При этом 70% случаев хищения электроэнергии относятся к незаконным подключениям к электросетям или переподключением объектов, ранее лишенных электроснабжения из-за неуплаты.