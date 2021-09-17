Красногорск, 17 сентября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Подмосковные школы 17 сентября, в первый день голосования на выборах в Госдуму, работали в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования Московской области в ответе на запрос.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Ранее в редакцию обратились родители школьников, рассказавшие о возникшей неопределённости. В школах, где располагаются избирательные участки, вместо занятий планировалось проведение факультативных мероприятий — похода на экскурсию или в музей. Однако на практике с организацией возникали проблемы, а где-то и вовсе родителям приходилось писать заявление, чтобы отпроситься «по семейным обстоятельствам».

В этой связи редакция ИА REGNUM направила запрос в министерство образования Московской области, поинтересовавшись, каким образом 17 сентября был организован процесс обучения.