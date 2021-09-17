Красногорск, , 18:37 — REGNUM По состоянию на 15:00 17 сентября явка на выборах в Подмосковье составила 8,93% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей. Такие цифры приводит Московская областная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы uglowp

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Всего на указанное время свои голоса за того или иного кандидата отдали 525 938 человек.

Отметим, что помимо избрания депутатов Государственной думы России на территории Подмосковья проходят выборы в законодательное собрания региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгоризбирком объяснил очереди к избирательным участкам