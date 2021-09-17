Кострома, 17 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Вторую прививку от коронавируса в Костромской области пропустили 1368 человек. Об этом в ответе на официальный запрос ИА REGNUM сообщил департамент здравоохранения региона.

Наталья Диева Вакцинация в костромской поликлинике

Речь идёт о людях, прошедших первый этап вакцинации более 3 месяцев назад. Учёт таких граждан ведётся через Федеральный регистр вакцинированных против COVID-19.

Обычно вакцинация от коронавируса проводится с промежутком в 21 день. В ряде исключительных случаев, когда граждане уезжают на длительный срок, переносят операцию или обострение хронического заболевания врачебные правила позволяют увеличить срок до 3 месяцев.

Цифра в 1368 человек примерна. Около 10% из учтенных граждан сделали вторую прививку на территории другого региона или скончались по разным причинам. Отследить точное количество таких людей система не позволяет.

«Часть граждан не делают вторую прививку потому что смущаются ухудшением состояния от первой. Люди переживают из-за температуры, слабости, головной боли, хотя это стандартные реакции. Понятно, что им не выдают сертификат о завершении вакцинации, но у них есть 3 месяца, чтобы передумать. Если этот временной «рубеж» пройден, людям нужно заново обращаться либо в мобильный прививочный пункт, либо в поликлинику по месту жительства. Можно сделать укол однокомпонентной вакциной Спутник Лайт», — пояснила консультант отдела развития медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Фирстова.

Всего по данным на 17 сентября процесс вакцинации от COVID-19 завершили около 27,5% населения Костромской области или 173 тысячи человек. По данным департамента на территории региона не было зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с прививками от коронавируса.