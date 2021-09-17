Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области генеральному директору ООО «ЭВРИКАл» предъявлено обвинение в умышленном повреждении воинских захоронений в Тосненском районе региона. По данным следствия, действия обвиняемого привели к повреждению воинских захоронений погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM СУ СКР по Ленинградской области

Как считает следствие, генеральный директор был осведомлен о том, что на принадлежащих его компании земельных участках, находятся утерянные и неучтенные воинские захоронения времен Великой Отечественной войны.

«В период с марта по июнь 2021 года он <…> неоднократно давал указания лицам, осуществлявшим работы на указанных участках, о производстве земляных работ с применением тяжелой строительной техники по снятию грунта с костными останками погибших защитников Отечества времен Великой Отечественной войны и вывозу грунта за пределы земельных участков», — описали суть инкриминируемого преступления в СУ СКР по Ленинградской области.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение расположенных на территории Российской Федерации воинских захоронений, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов, в отношении воинских захоронений увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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По уголовному делу выполняются действия, направленные на окончание предварительного расследования.

«В связи с выявленными в ходе расследования причинами и условиями, способствовавшими совершению преступления, следственным органом внесено представление об их устранении в территориальный орган исполнительной власти», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.